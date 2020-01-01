Жителям Гонконга власти раздадут по $1280

Городские власти будут раздавать наличные деньги взрослым постоянным жителям, чтобы помочь увеличить расходы и облегчить финансовое бремя.

Каждый постоянный совершеннолетний житель Гонконгаполучит от городских властей по$1280. Об этом заявил министр финансов Гонконга Пол Чан, сообщает ВВС.

"После тщательного анализа я решил перевести по 10 000 гонконгских долларов ($ 1280 –ред.) для постоянных жителей Гонконга в возрасте от 18 лет. Это делается с целью поощрения и активизации внутреннего потребления, с одной стороны, и лишения финансового бремени - с другой".

Также ожидается, что местное правительство снизит стоимость аренды жильяи уменьшит налоги на доходы и имущество. Такие инициативы связаны с тем, что экономика Гонконга столкнулась с проблемами в результате массовых протестов и распространение коронавируса.

Ранее в Гонконге заявили о создании вакцины против коронавируса, но использовать ее можно будет только через год.

Напомним с начала эпидемии COVID-19 в стране от вируса погибли 2744 человека, более 78 тысяч заразились. В Гонконге зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и два случая смерти.

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