В Китае производство защитных масок превысило 70 млн штук в сутки

Ежедневное производство масок типа №95, обеспечивающих максимальную защиту, достигло 1,07 млн штук в день.

В Китае ежедневный объем производства защитных масок составил 76 млн штук, что в 7,8 раза превысило показатели за 1 февраля. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного комитета по делам развития и реформ в четверг, 27 февраля.

При этом отмечается, что по состоянию на вторник производственные мощности данных защитных средств более чем утроились, практически полностью покрыв имеющийся спрос.

Также сообщается, что в Китае ежедневное производство масок типа №95, обеспечивающих максимальную защиту, по состоянию на понедельник, достигло 1,07 млн штук в день, что в 4,7 раза превышает подобный показатель, зарегистрированный 1 февраля.

Китаю пришлось приложить все усилия на производство медицинских масок после того, как на них резко возрос спрос на фоне вспышки эпидемии новой коронавирусной пневмонии – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пекине за шесть дней построили завод по производству защитных масок, мощностью 250 тысяч штук в день.

Накануне стало известно, что в Украине резко подорожали медицинские маски – до тысячи гривен за пачку из 50 масок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet