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В школе, где учатся дети принца Уильяма, подозревают коронавирус

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Нескольких детей из школы, которую посещают сын и дочь герцогов Кембриджских, поместили в карантин с подозрением на опасный вирус. Ждут результатов анализов.
Школьники ездили на север Италии
Школьники ездили на север Италии
dailymail.co.uk

Четверых учеников школы в Лондоне, где учатся дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон - принц Джордж и принцесса Шарлотта, поместили в карантин из-за подозрений на наличие коронавируса, пишет Daily Mail.

На сегодня ожидаются результаты анализов этих школьников.

Отмечается, что группа учащихся недавно ездила в северную Италию, где зафиксированы случаи заболевания Covid-2019.

Добавим, что в Великобритании закрыты не менее 10 школ из-за опасений распространения опасного вируса.

Власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем смертельного заболевания является новый тип коронавируса Covid-2019.

 Школа, в которой учатся принц Джордж и принцесса Шарлотта
 

Напомним, как Украина готовится к возможной вспышке в стране коронавируса.

Также Korrespondent.net писал, что у украинки в Италии выявили коронавирус.
 

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Теги: дети, школа, школьники, карантин, Великобритания, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса, ученики, коронавирус, принц Джордж
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Источник: korrespondent.net

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