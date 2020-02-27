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Дональд Трамп и Борис Джонсон могут посетить Украину 8 мая - The Guardian

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Западные лидеры могу посетить Украину 8 мая, чтобы смягчить реакцию мира на их участие в праздновании Дня победы в Москве.
Дональд Трамп и Борис Джонсон
Дональд Трамп и Борис Джонсон
EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп могут посетить Украину 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по почтению памяти погибших во Второй мировой войне. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Guardian. 

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Лидеры западных стран приглашены на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Один из способов смягчить эффект от участия в российском параде - посетить Украину на День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая.

Издание акцентирует внимание на том, что лидеры Британии и США не могут отказаться от участия в мероприятиях 9 мая в Москве, так как это может подтвердить раскол на Западе. В то же время лидеры западных стран осознают, что присутствие на военном параде в РФ может быть воспринято как сигнал одобрения агрессивной политики Путина, которая привела к аннексии Крыма и войне на востоке Украины.

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Было бы недостойно для западных лидеров чествовать армию в униформе, которая до сих пор держит в оккупации части Украины“, - цитирует издание одного из европейских дипломатов, который не пожелал озвучивать имя.

На западе опасаются, что Кремль может использовать присутствие международных лидеров 9 мая в Москве, как сигнал о поддержке его попыток переписать ход истории Второй мировой войны, в частности отбелить пакт Риббентропа-Молотова от 1939 года, предусматривающий раздел территорий Польши между Советским Союзом и Третьим Рейхом.

Дональд Трамп, Ангела Меркель и Борис Джонсон пока не дали ответа о своем участии в мероприятиях 9 мая. Представители США, Германии и Великобритании недовольны тем, что президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение Путин без совета с союзниками.

Напомним, Трамп на год продлил санкции против РФ из-за Крыма.

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Теги: Трамп, Джонсон, Украина, Москва, Путин
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Комментариев (1)
Совсемскоро    27.02.2020, 11:09
Оценка:  -7
Совсемскоро
Это вряд-ли, что им делать на окраине событий и мира.
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