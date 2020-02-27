В Идлибе при авиаударе сил Асада погибли турецкие военные

Ответными ударами были нейтрализованы 114 сирийских военнослужащих и различная военная техника, утверждают в Анкаре.

Двое военнослужащих Турции погибли и еще двое получили ранения в результате воздушной атаки сил Башара Асада в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило минобороны Турции в четверг, 27 февраля.

В ведомстве утверждают, что нанесли ответные удары и нейтрализовали 114 сирийских военных.

Также были уничтожена сирийская военная техника: один зенитно-ракетный комплекс, одна зенитная установка ЗУ-23, три танка и транспортные средства. Еще три сирийских танка были захвачены.

Накануне в сети появилось видео боя в Сирии между боевой машиной ACV-15 сирийских повстанцев и танком Т-72 правительственных войск. Кадры опубликовал журналист Bild Юлиан Репке.

Ранее в сети показали попадание ракеты в танк Т-72 в Сирии.

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