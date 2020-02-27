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В Идлибе при авиаударе сил Асада погибли турецкие военные

Комментариев: 5
Ответными ударами были нейтрализованы 114 сирийских военнослужащих и различная военная техника, утверждают в Анкаре.
Турецкая армия наносит удары по позициям сил Асада
Турецкая армия наносит удары по позициям сил Асада
Минобороны Турции

Двое военнослужащих Турции погибли и еще двое получили ранения в результате воздушной атаки сил Башара Асада в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило минобороны Турции в четверг, 27 февраля.

В ведомстве утверждают, что нанесли ответные удары и нейтрализовали 114 сирийских военных.

Также были уничтожена сирийская военная техника: один зенитно-ракетный комплекс, одна зенитная установка ЗУ-23, три танка и транспортные средства. Еще три сирийских танка были захвачены.

Накануне в сети появилось видео боя в Сирии между боевой машиной ACV-15 сирийских повстанцев и танком Т-72 правительственных войск. Кадры опубликовал журналист Bild Юлиан Репке.

Ранее в сети показали попадание ракеты в танк Т-72 в Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Мыкола    27.02.2020, 11:40
Оценка:  0
Мыкола
Скажите пожалуйста, а что делают турецкие военные на сирийской земле ? Их туда кто-то приглашал ?
PINKIPAU    27.02.2020, 10:52
Оценка:  +7
PINKIPAU
Это не Асад. По словам из за поребрика, турок атакуют "вежливые самолеты" Путлера.
ZaPetra    27.02.2020, 11:06
Оценка:  -7
ZaPetra
И что ? Уже 10 турков отправили на тот свет. Но надо же как то мстить за сбитый самолет )
PINKIPAU    27.02.2020, 11:07
Оценка:  +5
PINKIPAU
Кровопийцы, все мало вам.
ZaPetra    27.02.2020, 11:22
Оценка:  -4
ZaPetra
Да! Мы вампиры! ууууу ))) Или ты это про турков которые убили 114 сирийцев ?
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