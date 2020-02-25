В Китае сделали прогноз по окончанию вспышки коронавируса

Медицинские чиновники КНР расчитывают, что распространение коронавируса будет под контролем к концу апреля.

Власти Китая намерены взять под контроль вспышку коронавируса к концу апреля. Об этом на пресс-конференции в четверг, 27 февраля, сообщил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает Синьхуа.

"Благодаря всесторонним мерам, предпринимаемым центральным правительством, и совместным усилиям медиков со всей страны мы уверены, что распространение коронавируса будет под контролем к концу апреля", - сказал Чжун Наньшань.

Ранее он заявлял, что пик распространения коронавируса придется на вторую половину февраля.

По последним данным в Китае число жертв нового коронавируса достигло 2744, зафиксированы 78 497 случаев заражения.

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