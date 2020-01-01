Пес спас хозяина от неожиданной смерти

Собака догадалась разбудить жену американца, который перестал реагировать на пса и мог умереть во сне.

В США собака спас жизни своему хозяину, не дав ему умереть во сне. Об этом сообщает The Mirror.

Восьмимесячный питбуль по кличке Чарли живет со своими хозяевами в американском городе Колумбус, штат Огайо. Однажды ночью он разбудил 36-летнюю Фелицию Гиллман, прыгая у нее на коленях и лая.

Собака привела женщину к своему супругу 56-летнему Дагу, который спал в кресле. Пес запрыгнул на руки мужчине и начал лизать его. Когда муж не отреагировал на пса, женщина поняла, что что-то не так. После неудачных попыток разбудить мужа, американка вызвала скорую помощь.

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Оказалось, что у мужчины произошел синдром апноэ во сне. Если бы пес не разбудил женщину, то американец скончался бы или получил серьезные повреждения мозга.

Гиллману пришлось провести три дня в больнице и три недели восстановления дома. После инцидента собака, по словам хозяев, начал вести себя с мужчиной иначе - иногда кладет лапу ему на грудь.

Ранее сообщалось, что пес перевел детей через дорогу и облаял водителей. Также Корреспондент писал о том, что мужчина хотел спасти соседа от собак и застрелил его.

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