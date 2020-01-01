26-летняя украинка заразилась коронавирусом в Неаполе - МИД

В Италии коронавирусом заразилась гражданка Украины.

26-летняя украинка заразилась коронавирусом 2019-nCoV в Неаполе. Ее состояние некритическое. Это подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии Укринформу.

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"В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них - у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой Спалланцани в Риме", - сообщил дипломат.



Погорельцев уточнил, что украинку госпитализировали в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, при этом на данный момент ее состояние некритическое. Родственников девушки поместили в карантинный режим.



Напомним, еще одна европейская страна заявила о выявлении коронавируса.

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