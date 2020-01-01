Американец в суде отстоял право ездить с номерами “Я - Бог”

Пожилой мужчина обратился в суд из-за номеров.

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В США пожилой мужчина в суде отстоял свое право ездить на машине с номерным знаком “Я - Бог”.

Об этом говориться в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в штате Кентукки. 80-летний атеист Бен Харт переехал из Огайо и попытался зарегистрировать свою автомобильную табличку "Я - Бог". К слову, с таким номерным знаком он ездил 12 лет. Впрочем, транспортное управление Кентукки отказалось, назвав надпись "вульгарной и оскорбительной". Мужчина так просто это не оставил и подал в суд.

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В суде истец заявил, что никто не может доказать, что он - не Бог. Именно этот аргумент стал решающим. Он выиграл дело. Согласно решению суда, штат, помимо регистрации номерного знака, еще вынужден заплатить 150 тысяч долларов штрафа за работу адвокатов пенсионера.

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