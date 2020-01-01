В Шотландии прокладки и тампоны станут бесплатными

Шотландия стала первой в мире страной, сделавшей средства личной гигиены бесплатными для женщин.

Парламент Шотландии утвердил законопроект о бесплатных прокладках и тампонах для всех женщин. Об этом сообщает Reuters.

Планы о доступности санитарно-гигиенических изделий для женщин поддержали 112 депутатов, один воздержался. При этом парламент Шотландии состоит из 113 человек.

Тампоны и гигиенические прокладки станут доступными в специальных местах, общественных центрах, клубах и аптеках и будут абсолютно бесплатными. Для этого из бюджета страны ежегодно будет выделяться более 31 миллиона долларов.

Шотландия стала первой страной в мире, принявшей подобное решение.

Ранее еще в 2018 году Шотландия ввела бесплатные санитарные продукты в школах, колледжах и университетах. Также в стране планировали снизить налог на средства личной гигиены, но этому помешали правила Европейского союза.

Ранее сообщалось, что министр ушел в отставку из-за переписки с 16-летним юношей. Также Корреспондент писал о том, что первый в мире музей вагины открыли в Лондоне.

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