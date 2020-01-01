СМИ: первый случай коронавируса обнаружен в Польше

За неделю коронавирус обнаружили в 20 новых странах. В Украине по официальным данным случаев заражения нет.

По данным СМИ, заразившаяся девушка приехала из Таиланда

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в польском городе Лодзь, сообщает в четверг, 27 февраля, сайт Express Ilustrowany.

По данным издания, вирус обнаружили у 25-летней девушки, которая провела месяц в Таиланде. В польский Лодзь она вернулась 22 февраля, у нее было плохое самочувствие.

По сообщению СМИ, тест на коронавирус показал положительный результат, инфицированную проверяют.



Ранее первый случай коронавируса официально подтвердили в другой соседней с Украиной стране - Румынии.

Стоит отметить, что в последние дни количество новых заражений в мире превысило их число в Китае.

Как пишет CNN, в течение недели первые случаи коронавируса зафиксировали в 20 странах, а именно: Ливан, Оман, Израиль, Афганистан, Греция, Дания, Австрия, Эстония, Румыния, Северная Македония, Грузия, Пакистан, Норвегия, Испания, Бразилия, Алжир, Швейцария, Хорватия, Бахрейн, Кувейт.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования наблюдается в Италии - почти 500, и в Иране - 245 (26 летальных случаев)

П официальным данным Минздрава, в Украине не выявлен ни один случай заражения коронавирусом.

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