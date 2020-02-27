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В США не могут определить источник коронавируса у заболевшего

Комментариев: 1
На данный момент коронавирус подтвержден у 15 американцев. Лишь в одном случае не могут установить его источник.
В США не могут определить источник коронавируса у заболевшего

В США зафиксирован случай заражения коронавирусом, источник которого не могут установить. Об этом сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что заболевший не ездил за границу и не имел никакой известной связи с инфицированными людьми, приехавшими из зарубежной поездки.

"Возможно, это прецедент такого распространения COVID-19 в США, когда источник инфекции неизвестен", - считают в CDC.

При этом медики не исключают, что пациент где-то как-то заразился от человека, побывавшего за границей, и привезшего с собой вирус.

По данным CNN, пациентом является житель округа Солано в Калифорнии. Он сейчас находится в медцентре UC Davis в Сакраменто, Он поступил в другой госпиталь в северной части штата с подозрением на коронавирус еще 19 февраля.

Общее число случаев заболевания коронавирусом в США достигло 15, диагностированное число заражений - 60 (42 - с круизного лайнера Diamond Princess). Все зараженные побывали в странах Азии или контактировали с теми, кто там был: все, кроме этого одного случая.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США потратят любые необходимые средства, чтобы защитить американцев от коронавируса.

 

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Теги: вирусы, США, медики, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vedavg    27.02.2020, 14:15
Оценка:  0
vedavg
Но ведь утверждают, что заразиться можно и не от человека ...
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