Ущерб мировому туризму от коронавируса оценили в $22 млрд

Туристы из Китая тратят в путешествиях больше всего, подсчитали эксперты. В связи с распространением коронавируса индустрия туризма понесет значительные убытки.

Мировой туризм может потерять $22 млрд в результате кризиса из-за распространения коронавируса COVID-2019. Об этом заявила глава Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара в интервью газете El Mundo в четверг, 27 февраля.

"Все еще рано знать это (степень влияния - ред.), но во Всемирной туристской организации при сотрудничестве со специалистами из Oxford Economics мы провели предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется сектору как минимум в $22 млрд. Граждане Китая - это путешественники, которые тратят больше всего, когда куда-то отправляются", - сказала Гевара.

Напомним, СМИ сообщили, что первый случай коронавируса обнаружен в Польше. За неделю коронавирус обнаружили в 20 новых странах. В Украине по официальным данным случаев заражения нет.

Ранее первый случай коронавируса официально подтвердили в другой соседней с Украиной стране - Румынии.

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