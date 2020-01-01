Все школы Японии закрыли на карантин из-за коронавируса

Японские школьники будут отдыхать целый месяц. Соответствующее решение принял премьер-министр Синдзо Абэ.

В Японии все школы на месяц закрылись на карантин из-за коронавируса. Премьер-министр Синдзо Абэ обратился к руководству школьных учреждений с просьбой начать весенние каникулы в этом году на две недели раньше. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Japan Times.

Так, каникулы начнутся со 2 марта, а закончатся в начале апреля.

"В каждом регионе были предприняты усилия для предотвращения распространения инфекции среди детей, и эти одна или две недели будут чрезвычайно критическим периодом", – сказал Абэ на заседании Кабмина, посвященном коранавирусному кризису.

Стоит отметить, что на данный момент количество инфицированных COVID-19 в Японии превысило 200 человек.

Накануне руководство 5,5-миллионной, самой крупной, префектуры Хоккайдо уже распорядилось закрыть большинство из 1,6 тыс. школ. Здесь более чем у 50 пациентов с ОРВИ, включая школьников, подтвердилось наличие коронавируса.

Женский университет Отяномидзу в Токио также решил закрыть до конца весенних каникул все связанные с вузом дошкольные и школьные учреждения. В аффилированной с университетом средней школе учится 13-летний племянник императора Нарухито.

К слову, в Японии зафиксировали повторное заражение коронавирусом. Так, женщина-гид, которая работала в январе в автобусе с туристами из Уханя, повторно заразилась коронавирусом: 27 февраля, тест показал, что женщина инфицирована, хотя до этого считалось, что она полностью выздоровела.

Впервые 40-летнюю работницу индустрии туризма признали инфицированной 29 января. Позднее женщину выписали из больницы, поскольку 6 февраля тест не обнаружил у женщины признаков заболевания. Тем не менее у нее сохранился кашель. Однако 21 февраля она повторно обратилась к врачу, пожаловавшись на першение в горле и грудные боли, после чего у нее снова обнаружили коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Японии умер четвертый пассажир Diamond Princess. Всего заражение коронавирусом зафиксировали у 691 пассажира круизного корабля.

Также сообщалось, что двое граждан Украины, работавшие на лайнере Diamond Princess в Японии, благополучно выздоровели.

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