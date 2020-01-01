В Италии число зараженных коронавирусом перевалило за 500

Глава Департамента гражданской защиты страны заявил о 528 случаях выявления кронавируса.

В Италии количество инфицированных коронавирусом возросло до 528 человек. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ТАСС.

"Всего у нас 528 случаев заражения", - сообщил он. В то же время Боррелли подчеркнул, что Высший институт здоровья официально подтвердил 282 случая.

Ранее поступила информация о 474 инфицированных.

Напомним, среди заразившихся в Италии - одна гражданка Украины.

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