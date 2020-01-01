На Diamond Princess удвоилось число больных коронавирусом украинцев

Из 25 граждан Украины – членов экипажа лайнера уже четверым поставили диагноз "коронавирус".

"Бриллиантовая принцесса" уже 4 недели стоит на карантине в Йокогаме wikipedia.org

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Количество зараженных коронавирусом граждан Украины – членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до четырех. Об этом пишет издание “ГОРДОН“ со ссылкой на ответ пресс-службы МИД Украины.

По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное, - сообщили в МИД.

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Остальные граждане Украины продолжают находиться на борту Diamond Princess. Всего на борту судна находилось 25 граждан Украины.

По информации посольства Украины в Японии, им провели тестирование на коронавирус, результаты исследования пока неизвестны.

Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местных медучреждениях, (получившие - ред.) отрицательные – продолжат карантин, - рассказали в ведомстве.

Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19. На судне находились 25 украинцев – все члены экипажа. Ранее было известно, что двое из них заразились коронавирусом и успешно выздоровели.

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