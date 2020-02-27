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Найден "самый удачливый человек" из ныне живущих

Комментариев: 1
Мужчина множество раз был ранен и травмирован, находясь на грани смерти, но избегая ее.
Найден "самый удачливый человек" из ныне живущих
SWNS

Житель английского города Плимут получил прозвище "самого удачливого человека" после того, как десять раз избежал смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

С самого детства 37-летний Уэс Грант попадает в опасные ситуации. Однажды он перелетел через руль велосипеда, упав на автомобильную дорогу.

В 16-летнем возрасте он настолько сильно обжег ноги, что ему пришлось заново учиться ходить. А спустя год пережил серьезный ожог лица. Мужчину ранил шестигранным ключом угонщик машин, чудом не задев легкие. Также в него стреляли преступники.

В 2006 году Грант отправился служить, дважды попадая под обстрелы в Афганистане.

Во время службы в королевской морской пехоте тромб привел к сердечному приступу и временной слепоте. Врачи оценивали шанс выживания пациента в 50 процентов.

Затем Грант работал инструктором на аэродроме и чуть не погиб, порвав две силовые стропы, находясь в воздухе. Попав в службу защиты мужчина несколько раз был серьезно ранен.

Сейчас Грант работает в охране высокопоставленных персон и даже членов королевской семьи.

Ранее был обнаружен "самый спокойный человек на Земле". Также сообщалось, что в Виннице старушка "воскресла" дважды за день.

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Теги: курьезы, смерть, мужчины, фото, инцидент, Англия, опасность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    27.02.2020, 17:05
Оценка:  +10
МаксимУм
Разве это удача? Стать миллионером прихватизировав трошки Украины, побывать президентом и класть на Законы, вот настоящая удача!
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