Найден "самый удачливый человек" из ныне живущих

Мужчина множество раз был ранен и травмирован, находясь на грани смерти, но избегая ее.

Житель английского города Плимут получил прозвище "самого удачливого человека" после того, как десять раз избежал смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

С самого детства 37-летний Уэс Грант попадает в опасные ситуации. Однажды он перелетел через руль велосипеда, упав на автомобильную дорогу.

В 16-летнем возрасте он настолько сильно обжег ноги, что ему пришлось заново учиться ходить. А спустя год пережил серьезный ожог лица. Мужчину ранил шестигранным ключом угонщик машин, чудом не задев легкие. Также в него стреляли преступники.

В 2006 году Грант отправился служить, дважды попадая под обстрелы в Афганистане.

Во время службы в королевской морской пехоте тромб привел к сердечному приступу и временной слепоте. Врачи оценивали шанс выживания пациента в 50 процентов.

Затем Грант работал инструктором на аэродроме и чуть не погиб, порвав две силовые стропы, находясь в воздухе. Попав в службу защиты мужчина несколько раз был серьезно ранен.

Сейчас Грант работает в охране высокопоставленных персон и даже членов королевской семьи.

Ранее был обнаружен "самый спокойный человек на Земле". Также сообщалось, что в Виннице старушка "воскресла" дважды за день.

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