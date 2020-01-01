Названо число жертв коронавируса вне Китая

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены ростом случаев заболевания коронавирусом в мире.

За пределами Китая по состоянию на четверг, 27 февраля, от коронавируса умерли 54 человека. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Он выразил озабоченность тем фактом, что за пределами КНР число новых случаев заболевания выше, чем в Китае.

"То, что происходит в остальном мире вызывает сейчас наибольшую озабоченность", - сказал он.

Глава ВОЗ сообщил, что вне Китая, в 44 странах, зарегистровано 3474 случая болезни, вызванной коронавирусом.

"За последние два дня число сообщений о новых заболевших в остальном мире превысило число случаев в Китае", - отметил он.

"Мой призыв ко всем странам - используйте окно возможностей сейчас. Если вы будете действовать решительно, то сможете сдержать распространение вируса и спасти жизни людей", - сказал Гебрейесус. Он напомнил, что нынешняя эпидемия имеет потенциал пандемии.

Нужно действовать быстро, считает гендиректор ВОЗ. Вспышка болезни в Иране, Италии и Республике Корея "демонстрирует, на что способен вирус". По словам главы ВОЗ, необходимы "правильные меры". Именно это, по его словам, было сделано в Китае.

Гендиректор ВОЗ обратил внимание на то, что в ряде стран, принявших меры по сдерживанию вируса, на протяжении более двух недель не зафиксировано новых случаев заболевания. Это Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам.

Стоит отметить, что в течение недели первые случаи коронавируса зафиксировали в 20 странах.

Так, первый случай коронавируса официально подтвердили в соседней с Украиной Румынии.

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