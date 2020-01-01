Существующие лагеря переполнены, а власти приняли решение о строительстве новых, что вызвало недовольство местных жителей.

На греческих островах протестуют против новых лагерей для мигрантов

На пяти островах в Греции местные жители протестуют против строительства новых лагерей для мигрантов. Об этом сообщает Reuters в четверг, 27 февраля.

Отмечается, что через Восточные Эгейские острова Греции в Евросоюз в 2015-2016 годах въехали более миллиона человек. Количество мигрантов с тех пор резко сократилось, но на пяти островах до сих пор функционируют переполненные миграционные центры.

Власти приняли решение о строительстве новых лагерей для мигрантов, но местные жители выступили против инициативы. Протестующие говорят, что действующие лагеря стали тюрьмой как для местных, так и для мигрантов, а строительство новых только усугубит проблемы.

При этом представитель правительства Стелиос Пецас заявил, что "альтернативного плана нет".

Как пишет ВВС, на Лесбосе около тысячи митингующих пробовали прорваться к месту, где планируется строительство. Приблизительно 2 тысячи человек вышли на митинг на Хиосе. Участники акций протеста бросали камни в полицию и блокировали дороги.

Cмотрите фотогалерею: В Греции люди протестуют против новых лагерей для мигрантов

Напомним, что 25 февраля в Греции произошли столкновения из-за лагеря для мигрантов. Массовые столкновения из-за строительства лагеря для мигрантов произошли на греческих островах Лесбос и Хиос.

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