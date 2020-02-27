Эрдоган рассказал об успехах Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 27 февраля, заявил, что события в сирийском Идлибе складываются в пользу турецкой армии, сообщает издание Sabah.
"События на северо-западе Сирии в Идлибе в настоящий момент развиваются в пользу Турции", - сказал он.
"Режим Асада полностью прекратил бы свое существование, если бы не имел поддержки России",- добавил Эрдоган.
Также он заявил о гибели еще трех турецких военнослужащих, подчеркнув при этом, что потери сирийских проправительственных сил во много раз больше.
Он отметил, что Анкара не может иметь дружественных отношений с режимом Асада из-за гибели по его вине сотен тысяч сирийцев.
Кроме этого, Эрдоган затронул ситуацию в Ливии. "Благодаря усилиям Турции ситуация в Ливии изменилась в пользу признанного правительства этой страны", - приводит его слова агентство Анадолу.
Ранее сообщалось, что поддерживаемые Турцие сирийские повстанцы отбили у правительственных войск два города в Идлибе.
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