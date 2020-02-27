Эрдоган рассказал об успехах Турции в Сирии

Турецкий президент уверен, что Асад остается у власти в Сирии только благодаря поддержке России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 27 февраля, заявил, что события в сирийском Идлибе складываются в пользу турецкой армии, сообщает издание Sabah.

"События на северо-западе Сирии в Идлибе в настоящий момент развиваются в пользу Турции", - сказал он.

"Режим Асада полностью прекратил бы свое существование, если бы не имел поддержки России",- добавил Эрдоган.

Также он заявил о гибели еще трех турецких военнослужащих, подчеркнув при этом, что потери сирийских проправительственных сил во много раз больше.

Он отметил, что Анкара не может иметь дружественных отношений с режимом Асада из-за гибели по его вине сотен тысяч сирийцев.

Кроме этого, Эрдоган затронул ситуацию в Ливии. "Благодаря усилиям Турции ситуация в Ливии изменилась в пользу признанного правительства этой страны", - приводит его слова агентство Анадолу.

Ранее сообщалось, что поддерживаемые Турцие сирийские повстанцы отбили у правительственных войск два города в Идлибе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet