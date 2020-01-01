Евросоюз расширил санкции против Турции

Причиной разширения санкций стали действия Анкары в исключительной экономической зоне Кипра, сообщили в ЕС.

ЕС вводит санкции против Турции за бурение в экономической зоне Кипра Анадолу

Евросоюз расширил санкции в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

"В свете продолжающейся нелегальной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье два человека должны быть включены в черный список физических и юридических лиц", - отмечается в тексте.

Санкции были введены в отношении вице-президента и главы департамента геологоразведочных работ турецкой государственной нефтяной компании TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Мехмета Ферруха Акалина, а также его заместителя в департаменте Али Коскуна Намоглу.

Напомним, в ноябре Совет ЕС утвердил механизм санкций в отношении Турции за несанкционированную буровую деятельность у берегов Кипра.

Тогда в Турции заявили, что продолжат разведку месторождений возле Кипра вопреки санкциям ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet