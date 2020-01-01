В России задержали украинца с арсеналом оружия

Сотрудники ФСБ нашли в машине гражданина Украины два автомата, две снайперские винтовки и 20 гранат. Дело также открыли против сотрудников Таганрогской таможни.

Сотрудники ФСБ задержали украинца с арсеналом оружия под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Южного управления на транспорте Следственного комитета России в четверг, 27 февраля.

Так, по их информации, в Ростовской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность" против сотрудников Таганрогской таможни.

По предварительной версии, в ноябре 2019 года сотрудники таможенного пункта Матвеев Курган не стали проводить осмотр автомобиля ГАЗ-2411. Они оформили заполненную водителем декларацию и тем самым разрешили ему въезд на территорию России.

Было установлено, что водитель Газели, который является гражданином Украины, провез в машине два автомата, две снайперские винтовки и 20 гранат. Однако позже сотрудники ФСБ задержали украинца с арсеналом.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.

Ранее сообщалось, что в России вынесли приговор бывшему участнику Правого сектора. Игорь Пирожок будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом.

Напомним, в апреле 2019 года в ФСБ заявили о задержании "радикала из Правого сектора". Задержанный мужчина по фамилии Пирожок якобы создал отряд для ведения партизанской войны против России.

Позже в Правом секторе подтвердили, что Игорь Пирожок действительно был членом организации, но очень короткий период времени. Его выгнали в конце 2014 года.

Также СБУ задерживала Пирожка в мая 2015 года за незаконную продажу оружия и боеприпасов из зоны АТО.

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