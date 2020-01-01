На юго-востоке Испании военный самолет упал в море
На юго-востоке Испании самолет военно-воздушных сил упал в море у побережья провинции Мурсия. Об этом сообщает ВВС Испании в четверг, 27 февраля.
"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - сообщили в Twitter ВВС Испании.
Информации о причинах крушения и наличии жертв пока нет.
Позже стало известно, что поисковым отрядам удалось обнаружить обломки самолета, однако "признаков того, что пилот смог катапультироваться, нет".
Напомним, что ранее в России пять человек пострадали при жесткой посадке самолета. Самолет Ан-2 потерпел крушение, скорее всего, из-за технических проблем или человеческого фактора.
Также сообщалось, что во Франции разбился туристический самолет. Инцидент произошел в городе Крессель на юге страны. При крушении погибли пилот и три пассажира воздушного судна.
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