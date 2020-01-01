На юго-востоке Испании военный самолет упал в море

Инцидент произошел сегодня во второй половине дня у побережья провинции Мурсия. Информации о причинах или жертвах крушения пока нет.

Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны скриншот видео

На юго-востоке Испании самолет военно-воздушных сил упал в море у побережья провинции Мурсия. Об этом сообщает ВВС Испании в четверг, 27 февраля.

"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - сообщили в Twitter ВВС Испании.

Информации о причинах крушения и наличии жертв пока нет.

Позже стало известно, что поисковым отрядам удалось обнаружить обломки самолета, однако "признаков того, что пилот смог катапультироваться, нет".

Напомним, что ранее в России пять человек пострадали при жесткой посадке самолета. Самолет Ан-2 потерпел крушение, скорее всего, из-за технических проблем или человеческого фактора.

Также сообщалось, что во Франции разбился туристический самолет. Инцидент произошел в городе Крессель на юге страны. При крушении погибли пилот и три пассажира воздушного судна.

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