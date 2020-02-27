Экипаж и все пассажиры покинули лайнер Diamond Princess

Члены экипажа останутся на карантине, сойдя с корабля, поскольку они контактировали с пассажирами, которые могли быть заражены вирусом.

Члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на якоре в порту Йокогама из-за вспышки нового коронавируса на борту, начали высадку с корабля в четверг после того, как у них были подтверждены отрицательные результаты теста на вирус. Около 240 человек должны сойти на берег в ближайшие дни, из них 91 человек фактически покинул корабль в четверг, передает NHK.

Также, согласно China News, борт покинул последний пассажир.

Сообщается, что оставшиеся 150 членов экипажа высадят в течение нескольких следующих дней. После того, как они покинут корабль, их поместят на карантин на 2 недели.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, большинство членов экипажа составляли иностранцы. Члены экипажа останутся на карантине, сойдя с корабля, поскольку они контактировали с пассажирами, которые могли быть заражены вирусом.

Так, согласно данных сервиса по отслеживанию распространения коронавируса Центра системных исследований Университета Джона Хопкинса, на лайнера зафиксировано 10 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 4 – с летальным исходом.

Всего на борту лайнера, который находится на карантине в порту Иокогама, было 3,7 тысяч человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тысяч – пассажиры, остальные – экипаж судна. По последним данным, коронавирус был подтвержден у 700 пассажиров и членов экипажа, умерли восемь человек. Всего в Японии зафиксировано 900 случаев заражения.

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