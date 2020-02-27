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Президент Монголии в качестве поддержки подарил Китаю 30 тысяч баранов

Комментариев: 1
В качестве поддержки Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, Халтмаагийн Баттулга подарил баранов.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов.

Халтмаагийн Баттулга находится с визитом в Китае. После переговоров, которые состоялись в четверг в Доме народных собраний в Пекине, он в качестве поддержки Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, вручил Си Цзиньпину сертификат, свидетельствующий о передаче китайской стороне в дар 30 тысяч баранов.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года рост ВВП Китая из-за коронавируса может сократиться до 4,5% в годовом измерении. От этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай – Австралия, Южная Корея и Бразилия.

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, Монголия, баран, бараны, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxelohos    27.02.2020, 23:39
Оценка:  +6
Boxelohos
С каких это пор можно дарить россиян? И где он взял30 тысяч?
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