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Сильное землетрясение произошло у берегов Филиппин

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Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,6 находился находился в 359 км от города-миллионника Давао.
Землетрясение зарегистрировали у берегов Филиппин
Землетрясение зарегистрировали у берегов Филиппин
Flickr / Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера произошло у берегов Филиппин, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр вечером 27 февраля.
 
Эпицентр землетрясения находился в 359 км от города Давао, в котором проживает около 1,6 млн жителей.

Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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Теги: Землетрясения, Филиппины, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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