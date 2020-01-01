Сильное землетрясение произошло у берегов Филиппин

Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,6 находился находился в 359 км от города-миллионника Давао.



Землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера произошло у берегов Филиппин, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр вечером 27 февраля.



Эпицентр землетрясения находился в 359 км от города Давао, в котором проживает около 1,6 млн жителей.



Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet