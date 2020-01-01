Сильное землетрясение произошло у берегов Филиппин
Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,6 находился находился в 359 км от города-миллионника Давао.
Землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера произошло у берегов Филиппин, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр вечером 27 февраля.
Эпицентр землетрясения находился в 359 км от города Давао, в котором проживает около 1,6 млн жителей.
Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Индонезии, а в Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7.
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