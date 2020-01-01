Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600

Случаи заражения инфекцией выявлены в 46 странах. От коронавируса вне Китая умерли уже 57 человек.

Дезинфекция одной из улиц в Сеуле

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 3664 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Согласно информации ВОЗ, случаи заражения инфекцией выявлены в 46 странах.

По имеющимся сведениям, от коронавируса вне Китая умерли уже 57 человек.



Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, в Китае число жертв нового коронавируса достигло 2744, зафиксированы 78 497 случаев заражения. На территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировано. А вот у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус.

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