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Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600

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Случаи заражения инфекцией выявлены в 46 странах. От коронавируса вне Китая умерли уже 57 человек.
Дезинфекция одной из улиц в Сеуле
Дезинфекция одной из улиц в Сеуле
 
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 3664 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
 
Согласно информации ВОЗ, случаи заражения инфекцией выявлены в 46 странах.
 
По имеющимся сведениям, от коронавируса вне Китая умерли уже 57 человек.
 
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в Китае число жертв нового коронавируса достигло 2744, зафиксированы 78 497 случаев заражения.

На территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировано. А вот у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус

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Теги: вирусы, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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