В Турции заблокировали популярные соцсети

После гибели военных в Сирии турецкие власти заблокировали некоторые социальные сети.



Власти Турции заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям после гибели в четверг, 27 февраля, турецких военных в сирийской провинции Идлиб, сообщает Haberturk.

Провайдер Turk Telekom ограничил пользователям доступ к Twitter, Instagram, Facebook, а также мессенджеру WhatsApp.

Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что число турецких военных, погибших во время авиаударов в Идлибе, возросло до 29 человек.



СМИ сообщили о массовых авиаударах в Идлибе

Ранее сообщалось, что турецкий конвой попал в сирийской провинции Идлиб под ракетный удар.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet