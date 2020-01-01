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В Турции заблокировали популярные соцсети

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После гибели военных в Сирии турецкие власти заблокировали некоторые социальные сети.
Турецкие власти заблокировали соцсети в стране
Турецкие власти заблокировали соцсети в стране
Getty Images


Власти Турции заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям после гибели в четверг, 27 февраля, турецких военных в сирийской провинции Идлиб, сообщает Haberturk.

Провайдер Turk Telekom ограничил пользователям доступ к Twitter, Instagram, Facebook, а также мессенджеру WhatsApp.

Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что число турецких военных, погибших во время авиаударов в Идлибе, возросло до 29 человек.

СМИ сообщили о массовых авиаударах в Идлибе

Ранее сообщалось, что турецкий конвой попал в сирийской провинции Идлиб под ракетный удар.

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Теги: Турция, блокирование, соцсети
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Источник: korrespondent.net

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