Коронавирус в Китае: погибших уже почти 2800

Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией. У 7952 пациентов наблюдается тяжелое состояния.



Жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек, сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению КНР.

Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией. При этом в данный момент к больным относятся 39919 человек.

У 7952 пациентов наблюдается тяжелое состояния, а 36117 человек излечились и были выписаны из больниц.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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