Коронавирус в Китае: погибших уже почти 2800
Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией. У 7952 пациентов наблюдается тяжелое состояния.
Жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек, сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению КНР.
Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией. При этом в данный момент к больным относятся 39919 человек.
У 7952 пациентов наблюдается тяжелое состояния, а 36117 человек излечились и были выписаны из больниц.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
На территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировано. А вот у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус.
СНБО презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.
СНБО презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.
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