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Израиль нанес ракетные удары по Сирии

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Удары были нанесены по позициям сирийской армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия, а также городу Кунейтра.
Израиль обстрелял ракетами Сирию
Израиль обстрелял ракетами Сирию

Израильские военные вертолеты атаковали позиции правительственных войск Сирии, сообщает агентство SANA в пятницу, 28 февраля.
 
Ракетные удары были нанесены со стороны Голанских высот по позициям сирийской армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия, а также городу Кунейтра.

В результате обстрела ранены трое военнослужащих.


Напомним, в ночь на 14 февраля самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям в районе столицы Сирии Дамаска.

Израильские военные периодически проводят ракетные обстрелы территории Сирии. Как правило, целями становятся объекты, на которых находятся либо бойцы ливанской группировки Хезболла, воюющие в Сирии на стороне Дамаска, либо иранские военные советники.

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Теги: Израиль, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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