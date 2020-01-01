Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Удары были нанесены по позициям сирийской армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия, а также городу Кунейтра.



Израильские военные вертолеты атаковали позиции правительственных войск Сирии, сообщает агентство Израильские военные вертолеты атаковали позиции правительственных войск Сирии, сообщает агентство SANA в пятницу, 28 февраля.

Ракетные удары были нанесены со стороны Голанских высот по позициям сирийской армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия, а также городу Кунейтра.



В результате обстрела ранены трое военнослужащих.



Напомним, в ночь на 14 февраля самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям в районе столицы Сирии Дамаска. Израильские военные периодически проводят ракетные обстрелы территории Сирии. Как правило, целями становятся объекты, на которых находятся либо бойцы ливанской группировки Хезболла, воюющие в Сирии на стороне Дамаска, либо иранские военные советники.

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