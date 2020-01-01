Турция обсудит с НАТО гибель своих военных в Сирии

Власти Турции сочли атаку на своих военных в сирийской провинции Идлиб нападением на НАТО.



Турция в пятницу, 28 февраля, начнет консультацию с НАТО, поводом послужила гибель 33 солдат турецкой армии в сирийском Идлибе. Об этом сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала CNN Turk.

"Мы рассматриваем это не как нападение на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции. Не надо забывать, что Турция защищает не только свои границы, но и южные границы НАТО, поэтому эта атака также и на НАТО", – заявил он.

Ранее сообщалось, что турецкий конвой попал в сирийской провинции Идлиб под ракетный удар. После гибели военных власти Турции заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet