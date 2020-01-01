Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса

Гутерреша беспокоится за развивающиеся страны, которые не могут организовать борьбу с вирусом.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает весьма явным риск возникновения пандемии коронавируса COVID-2019, передает РИА Новости.

По его словам, настало время просить правительства стран делать все возможное, чтобы остановить передачу коронавируса и сдержать болезнь. При этом важно избегать унижения людей и соблюдать права человека.

Генсек признался, что беспокоится за страны развивающегося мира, которые могут испытывать недостаток возможностей для борьбы с вирусом.

По мнению Гутерреша, вышедший из-под контроля коронавирус может оказать разрушительное воздействие на мировую экономику, что грозит негативными последствиями для наиболее уязвимых, бедных, наименее развитых стран.

По последним данным, жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек. Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией.

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 3664 человек, умерли 57. Случаи заражения инфекцией выявлены в 46 странах.

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