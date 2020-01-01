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Первый случай заражения коронавирусом выявили в Нигерии

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Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 за пределами Китая возросло до 3664 человек.
Коронавирус добрался до Нигерии
Коронавирус добрался до Нигерии
twitter.com/paul_terhemba

Первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Нигерии, сообщило министерство здравоохранения страны в пятницу, 28 февраля.
 
Заболевание было подтверждено у пациента в штате Лагос.
 
Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек. Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией.

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 3664 человек, умерли 57. Случаи заражения инфекцией выявлены в 46 странах.

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Теги: заболевание, Нигерия, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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