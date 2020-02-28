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Турецкие военные уничтожили сирийский конвой в Идлибе

Комментариев: 2
Сирийские военные были обстреляны на автостраде М-5. Данных о погибших или пострадавших пока нет.
Турецкие танки в Сирии
Турецкие танки в Сирии
 
Турецкая армия уничтожила конвой правительственных войск Сирии на востоке сирийской провинции Идлиб, сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники.
 
По их словам, сирийские военные были обстреляны на автостраде М-5. Информации о погибших или пострадавших пока нет.
 
Напомним, ранее обострился конфликт турецких и сирийских военных в Идлибе. После обстрела позиций армии Турции, в результате которого погибли 33 военных, Турция заявила, что будет считать лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы "вражескими целями".
 

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Теги: Турция, Сирия, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СТЕКЛО_МОЙ    28.02.2020, 07:17
Оценка:  +8
СТЕКЛО_МОЙ
Турки мочи ватабесов )))
ruslanmx    28.02.2020, 07:03
Оценка:  +3
ruslanmx
Вот и ответочка прилетела,причём без последнего китайского предупреждения и надувания щёк.
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