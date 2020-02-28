Турецкие военные уничтожили сирийский конвой в Идлибе

Сирийские военные были обстреляны на автостраде М-5. Данных о погибших или пострадавших пока нет.

Турецкая армия уничтожила конвой правительственных войск Сирии на востоке сирийской провинции Идлиб, сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники.

По их словам, сирийские военные были обстреляны на автостраде М-5. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Напомним, ранее обострился конфликт турецких и сирийских военных в Идлибе. После обстрела позиций армии Турции , в результате которого погибли 33 военных, Турция заявила, что будет считать лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы "вражескими целями".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet