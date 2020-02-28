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Генсек ООН сделал заявление по эскалации в Сирии

Комментариев: 1
Гутерриш заявил, что военного решения сирийского конфликта не существует и призвал прекратить эскалацию.
Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш
Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Сирии, в результате чего в Идлибе погибли три десятка турецких военных. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает в пятницу, 28 февраля, ТАСС.

Гутерриш выразил особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц усиления военных действий.

"Без срочных действий риск еще большей эскалации растет с каждым часом. Генеральный секретарь вновь заявляет, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН", говорится в заявлении.

Стороны конфликта призвали соблюдать резолюции по Сирии Совета Безопасности от 2015 года.

Напомним, турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли около 30 военных.

Позже турецкие военные уничтожили сирийский конвой в Идлибе. Данных о погибших или пострадавших пока нет.

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Теги: ООН, Турция, Сирия, обстрел, Конфликт в Сирии, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sergey Sergeevic    28.02.2020, 08:44
Оценка:  -6
Sergey Sergeevic
лучьше вместе ипаните по исраилю=)
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