В РФ объяснили обстрел турецких военных

Сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков, заявили в Минобороны РФ.

Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди наступавших боевиков. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии.

"Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что авиация ВКС РФ не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли около 30 военных.

Позже турецкие военные уничтожили сирийский конвой в Идлибе. Данных о погибших или пострадавших пока нет.

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Сирии.

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