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В Литве сообщили о первом случае коронавируса

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Женщина недавно вернулась из итальянской Вероны, где и заразилась. У нее наблюдаются слабовыраженные симптомы.
География коронавируса распространяется
География коронавируса распространяется

Первый случай заражения новым коронавирусом COVID-2019 подтвержден в Литве. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что заболела женщина, которая до этого была в итальянской Вероне. Она изолирована в отдельном боксе в больнице города Шауляй.

Заболевшая не имеет повышенной температуры и ярко выраженных симптомов болезни.

Ранее о случае коронавируса заявили в Беларуси. Там заражение выявили у иранского студента.

Напомним, секретарь СНБО заявил, что вряд ли Украине удастся избежать коронавируса.

 

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Теги: Литва, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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