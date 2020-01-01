В Литве сообщили о первом случае коронавируса
Женщина недавно вернулась из итальянской Вероны, где и заразилась. У нее наблюдаются слабовыраженные симптомы.
Первый случай заражения новым коронавирусом COVID-2019 подтвержден в Литве. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что заболела женщина, которая до этого была в итальянской Вероне. Она изолирована в отдельном боксе в больнице города Шауляй.
Заболевшая не имеет повышенной температуры и ярко выраженных симптомов болезни.
Ранее о случае коронавируса заявили в Беларуси. Там заражение выявили у иранского студента.
Напомним, секретарь СНБО заявил, что вряд ли Украине удастся избежать коронавируса.
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