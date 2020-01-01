Коронавирус обнаружили еще в двух странах

В Нидерландах коронавирус диагностировали у мужчины, вернувшегося из Италии. В Новой Зеландии коронавирусом заразился мужчина, вернувшийся из Ирана.

Коронавирус COVID-19 зафиксировали в Нидерландах. Об этом сообщает издание NOS в пятницу, 28 февраля.

Первый случай заболевания в стране выявлен у 56-летнего мужчины на юге Нидерландов. Он был госпитализирован в больницу в Тилбурге после посещения Милана. Отмечается, что тесты дважды показали положительный результат на вирус.

Новый коронавирус также впервые зафиксировали в Новой Зеландии, пишет CNN со ссылкой на Минздрав страны.

Больным оказался 60-летний мужчина, который прибыл в город Окленд из Ирана 26 февраля. Сейчас он находится в больнице в изоляции. Люди, с которыми он контактировал, также изолированы и будут протестированы на коронавирус.

Напомним, сегодня о выявлении первого случая коронавируса заявили в Беларуси. По последним данным число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600.

Также в Литве сообщили о первом случае коронавируса. Женщина недавно вернулась из итальянской Вероны, где и заразилась. У нее наблюдаются слабовыраженные симптомы.

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