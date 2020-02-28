НАТО собирается на срочное заседание по Сирии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел турецких военных со стороны армии режима Асада при поддержке российской авиации. Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает в пятницу, 28 февраля, AFP.
Так, Столтенберг "осудил продолжительные неизбирательные авиаудары сирийского режима и сил РФ, которые поддерживают его в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что генсек НАТО призвал все стороны "этой опасной ситуации" к деэскалации.
Также в Альянсе сообщили, что сегодня Совет НАТО соберется на заседание по просьбе Турции, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных.
В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.
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