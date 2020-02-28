НАТО собирается на срочное заседание по Сирии

Йенс Столтенберг осудил продолжительные неизбирательные авиаудары сирийского режима и сил РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел турецких военных со стороны армии режима Асада при поддержке российской авиации. Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает в пятницу, 28 февраля, AFP.

Так, Столтенберг "осудил продолжительные неизбирательные авиаудары сирийского режима и сил РФ, которые поддерживают его в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек НАТО призвал все стороны "этой опасной ситуации" к деэскалации.

Также в Альянсе сообщили, что сегодня Совет НАТО соберется на заседание по просьбе Турции, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

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