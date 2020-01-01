У собаки выявили "слабо положительный" результат на коронавирус после того, как ним переболел хозяин пса.

В Гонконге домашнюю собаку отправили на карантин после того, как у нее подтвердили заражение коронавирусной инфекцией Covid-2019, сообщает CNN.

Собаку передали в министерство сельского хозяйства, рыболовства и сохранения природы в Гонконге.

"Власти Гонконга поместили домашнюю собаку на карантин после того, как она получила "слабо положительный" результат на коронавирус", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что хозяин собаки переболел коронавирусом, а результаты теста пероральных, назальных и ректальных образцов собаки оказались слабо положительными.

"Собака не имеет никаких соответствующих симптомов", - указано в сообщении.

При этом указано, что нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены вирусом COVID-19 или могут быть источником заражения людей.

Специалисты проведут тщательный мониторинг состояния собаки и соберут образцы для тестирования, чтобы подтвердить, действительно ли собака была заражена вирусом, или это является следствием загрязнения окружающей среды на пасти и носе собаки.

Ранее сообщалось, что коронавирус преодолел видовой барьер, и теперь промежуточными хозяевами могут быть и домашние животные.

Напомним, в Беларуси сегодня выявили первый случай коронавируса. Зараженным оказался студент из Ирана.

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