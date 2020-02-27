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“Какой карнавал без марионеток?”: крымские “чиновники” засветились в Ницце

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Посол рассказал детали визита.
"Чиновники" прибыли в Ниццу под прикрытием карнавала
"Чиновники" прибыли в Ниццу под прикрытием карнавала
twitter.com/Shamshur_O

Так называемые “чиновники” незаконно аннексированного Крыма засветили во французской Ницце.

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Об этом в Twitter сообщил посол Украины в этой стране Олег Шамшур.

Дипломат сообщил, что “чиновники” встретились с представителями власти Ниццы. Между тем, он напомнил официальную позицию Украины: Крым - это Украина. Также посол отметил, что встреча с оккупационными властями Крыма не добавила авторитета властям Ниццы.

Представители так называемой мэрии Ялты гастролировали на днях в Ницце, встречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала. Ну какой карнавал без марионеток и шутов? Впрочем, репутации местной власти такие гости точно не на пользу. Официальная позиция Франции неизменна: Крым – это Украина, - написал дипломат.

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Напомним, Королевскую с позором выгнали из Львова. Нардеп была вынуждена покинуть мероприятие.

 

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Теги: Шамшур, "чиновники" Крыма, карнавал, Ницца
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