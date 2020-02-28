Тысячи беженцев направились из Турции к границам ЕС
Беженцы начали собираться в группы и двигаться в направлении границ с ЕС после заявления Анкары не препятствовать им.
К границам стран Евросоюза из Турции направились тысячи беженцев после того, как Анкара заявила, что больше не будет препятствовать их перемещению в Европу, сообщает Haberturk в пятницу, 28 февраля.
Отмечается, что беженцы разных национальностей, находящиеся на территории Турции, собираются большими группами и двигаются пешком или на транспорте в сторону наземных и морских пограничных пунктов, связывающих Турцию с европейскими странами.
По информации СМИ, колонны беженцев замечены в Стамбуле, Эдирне, Измире, Айдыне.
Как известно, на территории Турции находятся приблизительно 3,6 миллиона беженцев.
Отметим, решение не сдерживать беженцев Турция приняла после того, как в результате обстрела в Сирии погибли 33 турецких военных.
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