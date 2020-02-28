Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тысячи беженцев направились из Турции к границам ЕС

Комментариев: 3
Беженцы начали собираться в группы и двигаться в направлении границ с ЕС после заявления Анкары не препятствовать им.
В Европу из Турции могут хлынуть миллионы беженцев
В Европу из Турции могут хлынуть миллионы беженцев
К границам стран Евросоюза из Турции направились тысячи беженцев после того, как Анкара заявила, что больше не будет препятствовать их перемещению в Европу, сообщает Haberturk в пятницу, 28 февраля.
 
Отмечается, что беженцы разных национальностей, находящиеся на территории Турции, собираются большими группами и двигаются пешком или на транспорте в сторону наземных и морских пограничных пунктов, связывающих Турцию с европейскими странами.
 
По информации СМИ, колонны беженцев замечены в Стамбуле, Эдирне, Измире, Айдыне.
 
Как известно, на территории Турции находятся приблизительно 3,6 миллиона беженцев.
 
Отметим, решение не сдерживать беженцев Турция приняла после того, как в результате обстрела в Сирии погибли 33 турецких военных.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Турция, беженцы, беженцы из Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    28.02.2020, 11:27
Оценка:  +7
МаксимУм
Чего и хотела роисся...
МаксимУм    28.02.2020, 11:34
Оценка:  +6
МаксимУм
Пока НАТО будет жевать сопли уйло перекраивает мировой порядок...
SINOBI-LIFE    28.02.2020, 11:39
Оценка:  +6
SINOBI-LIFE
Да нет,просто вечноозабоченная Европа вкусит всё чего она не желала видеть раньше,так им и надо!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь