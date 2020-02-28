В ЕС требуют немедленной деэскалации в Сирии

В нешнеполитическая служба Евросоюза предупреждает об угрозе крупной открытой международной конфронтации.

Европейский Союз призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности". Такое заявление опубликовал в пятницу, 28 февраля, в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после обнародования информации, что Турция может выпустить в Европу сирийских беженцев.

Боррель также объявил, что "сожалеет о всех жертвах".

Он отметил, что ситуация в Идлибе может скатиться к началу крупной открытой международной конфронтации.

"Продолжающаяся эскалация в районе Идлиба должна немедленно прекратиться. Есть риск ее соскальзывания к крупной открытой международной конфронтации", - отметил глава дипломатии ЕС.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли около 30 военных.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

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