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В ЕС требуют немедленной деэскалации в Сирии

Комментариев: 1
В нешнеполитическая служба Евросоюза предупреждает об угрозе крупной открытой международной конфронтации.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

Европейский Союз призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности". Такое заявление опубликовал в пятницу, 28 февраля, в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после обнародования информации, что Турция может выпустить в Европу сирийских беженцев.

Боррель также объявил, что "сожалеет о всех жертвах".

Он отметил, что ситуация в Идлибе может скатиться к началу крупной открытой международной конфронтации.

"Продолжающаяся эскалация в районе Идлиба должна немедленно прекратиться. Есть риск ее соскальзывания к крупной открытой международной конфронтации", - отметил глава дипломатии ЕС.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли около 30 военных.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

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Теги: ЕС, Турция, Сирия, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tulchanin    28.02.2020, 11:58
Оценка:  0
tulchanin
И что может сделать ЕС ?
1. Ввести НАТО в Сирию и помогать Турции. - очень дорого но эффективно.
2. Усилить санкционное давление на РФ. - дорого но не очень эффективно.
3. Договорится с РФ... а( РФ захочет Украинские санкции в обмен на Сирию). - дешево и эффективно... но ЕС "потеряет лицо".
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