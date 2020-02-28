В ЕС требуют немедленной деэскалации в Сирии
Европейский Союз призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности". Такое заявление опубликовал в пятницу, 28 февраля, в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после обнародования информации, что Турция может выпустить в Европу сирийских беженцев.
Боррель также объявил, что "сожалеет о всех жертвах".
Он отметил, что ситуация в Идлибе может скатиться к началу крупной открытой международной конфронтации.
"Продолжающаяся эскалация в районе Идлиба должна немедленно прекратиться. Есть риск ее соскальзывания к крупной открытой международной конфронтации", - отметил глава дипломатии ЕС.
Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли около 30 военных.
В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.
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1. Ввести НАТО в Сирию и помогать Турции. - очень дорого но эффективно.
2. Усилить санкционное давление на РФ. - дорого но не очень эффективно.
3. Договорится с РФ... а( РФ захочет Украинские санкции в обмен на Сирию). - дешево и эффективно... но ЕС "потеряет лицо".