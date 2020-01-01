Обострение в Сирии: В МИД Украины сделали заявление

Украина призвала прекратить насилие в Сирии.

Внешнеполитическое ведомство Украины выразило глубокую обеспокоенность существенной эскалацией военных действий в сирийском городе Идлибе и осудило действия режима Башара Асада и России, которая оказывает ему всяческое содействие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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Украина выразила соболезнования Турции, которая понесла потери в следствии бомбардировок сирийскими и российскими силами. В МИД также призвали немедленно прекратить насилие в Сирии.



"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - сообщили в МИД.



Напомним, 27 февраля ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии.

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