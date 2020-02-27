Ватикан сказал, что у 83-летнего понтифика "слабое недомогание".

Папа Римский заболел после общения с прихожанами в медицинских масках Скриншот

Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста. Официальные представители Ватикана заявили, что понтифик не здоров. Об этом сообщает The Telegraph.

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Как сообщается, несколько дней назад Папа Франциск тесно общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари. Среди верующих было много людей в медицинских масках.

Сегодня утром понтифик не отправился в базилику Святого Иоанна Латеранского для покаянной мессы с римским духовенством. Из-за легкого недомогания он предпочел остаться возле Сант-Марта. Другие обязанности выполняются регулярно, - заявили в Ватикане.

Также отмечается, что в Ватикане отказались отвечать на вопрос о том, был ли понтифик проверен на коронавирус.

Напомним, ранее Зеленский пригласил Папу Римского в Украину.

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