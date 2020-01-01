Протесты в Индии: в Нью-Дели погибли 35 человек

В Индии продолжаются протесты против нового закона о гражданстве, согласно которому многие мусульмане лишатся гражданства.

В Нью-Дели во время протестов погибли 35 человек

В Нью-Дели в ходе протестов против закона о гражданстве погибли 35 человек. Об этом сообщает МВД Индии в пятницу, 28 февраля.

Полиция арестовала 514 протестующих "для допроса", а также возбудила сорок восемь дел, и еще больше будет зарегистрировано "в надлежащее время".

"С 24 февраля в результате этих трагических инцидентов погибли 35 человек… Два сотрудника Службы безопасности пожертвовали своими жизнями при исполнении служебных обязанностей, чтобы восстановить закон и порядок. Кроме того, почти 70 сотрудников полиции и старших офицеров получили ранения в результате инцидентов", - заявили в министерстве.

В районах города, где произошли ожесточенные столкновения, городские власти ввели комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.

Ведомство призвало людей "не верить слухам и не стать жертвой злых умыслов людей и групп, заинтересованных в нагнетании межобщинной напряженности".

"Только 12 полицейских участков из 203 в Дели, или около 4,2%, были затронуты этими беспорядками", - подытожили в МВД и добавили, что за последние 36 часов никаких вспышек насилия на северо-западе Нью-Дели не зафиксировано.

Ранее сообщалось о семи погибших и 150 раненых в результате протестов в Нью-Дели. Массовые столкновения произошли из-за принятия нового закона о гражданстве, который предусматривает, что немусульманские беженцы в Индии, имеют право получить гражданство страны в упрощенном порядке.

При этом первые протесты против нового закона в Индии начались еще 12 декабря 2019 года.

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