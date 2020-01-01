Украинка с Diamond Princess выздоровела от коронавируса

Женщину из экипажа круизного лайнера, у которой ранее обнаружили COVID-19, выписали из больницы в Токио.

Украинку с круизного лайнера Diamond Princess, у которой подозревали инфицирование новым коронавирусом выписали из японской больницы. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

"27 февраля одна гражданка Украины была выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях", - сказал Погорельцев, отметив, что дата их выписки пока неизвестна.

Всего на борту лайнера, который находится на карантине в порту Иокогама, было 3,7 тысяч человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тысяч – пассажиры, остальные – экипаж судна. По последним данным, коронавирус был подтвержден у 700 пассажиров и членов экипажа, умерли восемь человек. Четверо граждан Украины с подозрением на инфицирование вирусом COVID-19 были госпитализированы в медицинские учреждения Токио.

Накануне сообщалось, что экипаж и все пассажиры покинули лайнер Diamond Princess.

Также стало известно, что из 25 граждан Украины, которые работают на судне, 24 отказались от эвакуации.

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