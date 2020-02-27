Школьник выпрыгнул из окна, чтобы впечатлить друзей

Семиклассник пообещал друзьям их удивить. Во время урока он открыл окно и прыгнул с третьего этажа. Его госпитализировали в одну из детских больниц с помощью вертолета.

Московский школьник во время урока выпрыгнул из окна класса, расположенного на третьем этаже, чтобы впечатлить своих одноклассников, пишут российские СМИ.

Утром семиклассник сообщил своим приятелем, что собирается их сегодня удивить. Он заявил, что выпрыгнет из окна. Одноклассники не поверили ему и только посмеялись.

На уроке геометрии мальчик сказал, что ему душно и попросил учителя позволить ему открыть окно. Открыв створку, он взобрался на подоконник и прыгнул вниз.

Школьник приземлился на козырек здания. При этом он получил сотрясение мозга и сломал ногу.

Педагог вызвала пострадавшему скорую помощь. Приехавшие медики в свою очередь вызвали вертолет, который госпитализировал ребенка в больницу.

Классный руководитель сообщила, что мальчик учится хорошо. За ним никогда не было замечено сумасбродных поступков. После развода родителей он жил с матерью и старшим братом.

Как сообщалось ранее, в Киеве школьница выпала из окна на 13 этаже.

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