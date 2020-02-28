Эрдоган позвонил Путину после эскалации в Идлибе

Президенты обсудили ситуацию в Идлибе и возможность проведения контактов по сирийскому вопросу в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу, 28 февраля, телефонный разговор по зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал он.

По словам Лаврова, Путин и Эрдоган также обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время на том или ином уровне.

"Обсуждалась и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня", - сказал министр.

Также глава МИД сообщил, что РФ приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе.

Лавров считает, что все внешние игроки должны сотрудничать для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не "когда гром грянул". "Необходимо всем внешним игрокам объединять усилия, сотрудничать для деэскалации напряженности, а еще лучше для того, чтобы не допускать каких-то кризисов. Именно на это мы были нацелены в нашем диалоге с коллегами из Евросоюза, НАТО, с Соединенными Штатами по линии двусторонних наших отношений", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Москва подтверждает полную приверженность договоренностям президентов РФ и Турции по Идлибу.

По словам Лаврова, Москва не может помешать сирийской армии отвечать террористам в Идлибе.

Кроме того, он сообщил, что Россия попросила Сирию взять паузу в боевых действиях в Идлибе для безопасной эвакуации раненых.

Глава МИД отметил, что события в Идлибе не дают оснований для задействования статьи устава НАТО о совместной обороне.

Министр добавил, что Россия готова работать над обеспечением безопасности турецких военнослужащих в Сирии. Российские переговорщики продолжат консультации по Идлибу в Анкаре.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных. В ответ Турция начала наносить массовые удары по войскам Асада.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

В связи с эскалацией в Идлибе НАТО собирается на срочное заседание в пятницу.

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