Повторно заразившиеся коронавирусом люди не заразны

Примерно у 14% людей, переболевших коронавирусом, снова обнаружили инфекцию. Китай заявляет, что эти люди не заразны.

В Китае заявляют, что повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не заразны

Люди, повторно заболевшие коронавирусом после выздоровления, не распространяют его. Об этом заявила представительница Госкомитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун в пятницу, 28 февраля.

"В нескольких провинциях Китая зафиксированы случаи нового обращения за медицинской помощью выписанных из больниц пациентов, у которых результат повторного теста на наличие РНК вируса был положительный. После наблюдения за этими пациентами медики не обнаружили у них признаки распространения коронавируса", - сказала Яньхун.

Накануне издание China Daily сообщило, что в южной китайской провинции Гуандун примерно у 14% пациентов, вылечившихся от вызываемой коронавирусом пневмонии, после излечения вновь выявлен вирус.

Напомним, сегодня о выявлении первого случая коронавируса заявили в Беларуси. По последним данным число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600.

Также в Литве сообщили о первом случае коронавируса. Женщина недавно вернулась из итальянской Вероны, где и заразилась. У нее наблюдаются слабовыраженные симптомы.

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